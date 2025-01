La mamma di Sofia Cavoto rappresentata dall’avvocato Chiara Penna. Possibile «un atto integrativo di querela»

l’annuncio

COSENZA Trova conferma l’anticipazione del Corriere della Calabria, che questa mattina aveva annunciato la decisione di Valeria Chiappetta, di essere rappresentata dall’avvocato Chiara Penna. E’ la stessa legale cosentina a confermarlo in una nota. «La famiglia Chiappetta ha deciso, come è suo diritto, di avvalersi di una difesa tecnica e di propri consulenti. La fiducia negli inquirenti è massima. La nostra attività è di supporto e affiancamento rispetto a quella svolta dal pubblico ministero, ed eventualmente di integrazione ad essa. È anche possibile che la signora proponga a breve un atto integrativo di querela, per portare a conoscenza dell’Autorità giudiziaria nuove circostanze meritevoli di indagine approfondita anche nei confronti di altri soggetti». (redazione@corrierecal.it)