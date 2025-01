Non si ferma al posto di blocco, arrestato a Vibo per resistenza a pubblico ufficiale: in auto un taglierino e marijuana

I controlli

VIBO VALENTIA Nell’ambito di pianificati servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, nelle zone della “movida” vibonese, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto, già destinatario di avviso orale e con a carico diversi precedenti penali, per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo e sanzionandolo all’Autorità amministrativa competente per uso personale di sostanze stupefacenti e titolo di guida scaduto.

Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un veicolo che procedeva a forte velocità in una via del centro cittadino: nonostante l’intimazione a fermarsi, il veicolo ha proseguito ugualmente la sua corsa per alcuni chilometri, fino ad essere fermato da una seconda volante appositamente intervenuta. Il soggetto a bordo dell’autovettura si è presentato agli agenti in forte stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

L’atteggiamento di forte resistenza mostrato dalla persona al momento del controllo di Polizia, ha indotto gli operatori a ritenere che potesse occultare armi o oggetti atti ad offendere: di qui la perquisizione personale e successivamente veicolare, il cui esito ha consentito di rinvenire all’interno dell’autovettura un taglierino con una lama di 10 cm, per una lunghezza complessiva di 23 cm, e una busta di colore bianco termosigillata con all’interno 0,95 grammi di marijuana rinvenuta, invece, nella tasca del pantalone del soggetto perquisito. Da ulteriori accertamenti, gli agenti hanno poi appurato che la patente di guida dell’uomo era scaduta.

Sotto il coordinamento della Procura vibonese è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, e alla segnalazione alla competente Autorità amministrativa per l’uso personale di sostanza stupefacente e per il titolo di guida scaduto. Sequestrate sia l’arma sia la sostanza stupefacente rinvenuta.

I controlli disposti dal questore Ruperti hanno interessato i luoghi della movida vibonese

Sempre nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, nella zona di “Moderata Durant” personale della Squadra Volante, a seguito di perquisizione personale scaturita dall’atteggiamento refrattario della persona sottoposta a regolare controllo di Polizia, ha deferito in stato di libertà un soggetto trovato in possesso di un coltello con lama retrattile e a doppio filo di lunghezza pari a 10 cm, procedendo poi al sequestro dell’arma.

