Piano da oltre 38 miliardi per le ferrovie calabresi, Mancuso: «Impegno tangibile del Governo»

l’intervento

“Il piano di investimenti di RFI per ammodernare la rete ferroviaria calabrese è ingente e senza precedenti. Gli oltre 38 miliardi previsti per i diversi interventi, dall’Alta Velocità alla riqualificazione della linea jonica, sono la prova che il Governo, con in testa il ministro Matteo Salvini, ha ben compreso l’esigenza del nostro territorio di recuperare i gap infrastrutturali che ci penalizzano da più decenni, oltre ad assicurare nuove prospettive di sviluppo e occupazione. Un impegno tangibile per la Calabria riconosciuto – a seguito del recente incontro in cui è stato illustrato il programma con cui RFI e il Governo regionale si sono mossi in sinergia per ‘mettere a terra’ queste copiose risorse – anche dalle organizzazioni sindacali. Nel piano RFI è prevista, inoltre, la realizzazione di alcuni collegamenti con il Ponte sullo Stretto, a dimostrazione che la sua realizzazione non rappresenta un’opera fine a se stessa, ma è funzionale a riqualificare nella sua complessità il sistema dei trasporti in Calabria, rispetto al quale va anche ricordato lo storico finanziamento assegnato, dall’attuale Governo, per la modernizzazione della Statale 106. Il centrodestra e la Lega sono per i grandi progetti e per le opere infrastrutturali che servono ai calabresi, lasciamo ad altri le sterili polemiche”. Così il commissario della Lega – Calabria Filippo Mancuso.

