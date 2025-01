Bando del ministero per le guide turistiche, Calabrese: «Figura fondamentale per l’industria del settore»

l’annuncio

CATANZARO Il ministero del Turismo ha pubblicato in queste ore il bando per l’esame di abilitazione nazionale delle guide turistiche. «Si tratta di una figura fondamentale per l’industria del settore – afferma l’assessore al turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese – perché, prima di raccontare un posto, un’opera d’arte, la storia di un luogo, è necessario conoscerlo in profondità, per poter trasmettere, non solo informazioni che si possono reperire ovunque attraverso le nuove tecnologie, ma per far appassionare i viaggiatori e accompagnarli in un’esperienza positiva alla scoperta dei territori e, principalmente, alla conoscenza della cultura e delle tradizioni dei luoghi oggetto di destinazione turistica. Come Regione stiamo puntando molto sul turismo e, tra le attività che andremo a pianificare, le guide turistiche rappresentano una parte fondamentale dell’industria del settore».

«In Calabria – conclude Calabrese – gli itinerari sono veramente variegati: borghi, mare, montagna, laghi, musei, parchi archeologici, e chi accompagna i turisti svolge un ruolo chiave e fondamentale per trasmettere sensazioni, odori, profumi, colori di una terra ricca e generosa. Ringrazio la ministra Daniela Santanchè per aver portato avanti, con determinazione, una riforma epocale per far decollare un settore fondamentale per l’economia della Calabria e dell’Italia».