Il (goffo) tentativo di fuga di un detenuto dal carcere di Cosenza

il caso

COSENZA Tenta di evadere dal carcere nascosto in un sacco della spazzatura, ma viene scoperto. L’episodio si è verificato nel penitenziario Sergio Cosmai di Cosenza dove, nei giorni scorsi, un detenuto avrebbe provato a fuggire infilandosi in un bustone nero, a bordo del carrello dei rifiuti che ogni giorno viene condotto all’esterno. La polizia penitenziaria avrebbe però notato un particolare che ha “tradito” il fuggitivo, una delle scarpe indossate era fuori dal sacco. Scoperto, l’uomo avrebbe tentato un disperato tentativo di fuga ma è stato fermato e ricondotto in cella. (redazione@corrierecal.it)