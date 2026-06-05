Ballottaggi, sfide decisive a Castrovillari e San Giovanni in Fiore: numeri, coalizioni e scenari

domenica e lunedì si vota

COSENZA È il tempo dei ballottaggi in Calabria, con due sfide che si annunciano decisive per il futuro amministrativo di importanti centri del Cosentino. A Castrovillari e San Giovanni in Fiore si concentrano infatti gli equilibri più significativi emersi dal primo turno delle amministrative 2026, tra conferme, polarizzazioni e scenari politici ancora aperti. Si torna alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Castrovillari, sfida De Gaio-Bello per la guida del Comune

A Castrovillari, importante centro dell’Alto Ionio cosentino, il ballottaggio deciderà il prossimo sindaco dopo una competizione che si inserisce tra le più rilevanti in Calabria, anche alla luce delle affermazioni al primo turno dei candidati del centrodestra a Reggio e Crotone.

La sfida è tra Anna De Gaio, candidata del centrodestra, e Ernesto Bello, espressione di una parte del centrosinistra.

Al primo turno De Gaio ha ottenuto il 43,59% delle preferenze, mentre Bello si è fermato al 27,70%, conquistando comunque l’accesso al secondo turno.La candidata del centrodestra guida una coalizione composta da sei liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati – Libertà e Democrazia, Azione Cittadina, Insieme per Castrovillari e La Castrovillari che Vuoi, un mix tra partiti tradizionali e realtà civiche.Ernesto Bello, che ha raccolto l’eredità del sindaco uscente Lo Polito, è sostenuto da una coalizione guidata dal Partito Democratico, affiancato da Democratici per Castrovillari e Castrovillari Progressista.

Al primo turno erano presenti anche Luca Donadio, alla guida di sei liste civiche, ed Eugenio Salerno, espressione della destra movimentista e sociale.

Scaduti i termini per gli apparentamenti, nessuna delle due principali coalizioni ha scelto di allargarsi: né il centrodestra di De Gaio né il centrosinistra di Bello hanno infatti siglato nuovi accordi. Una decisione che di fatto cristallizza gli equilibri usciti dal primo turno, lasciando la sfida completamente aperta tra le due principali candidature.

San Giovanni in Fiore, il peso dei numeri e lo scenario dell’“anatra zoppa”

Ancora più articolata la sfida di San Giovanni in Fiore, considerata una delle più osservate tra le amministrative calabresi del 2026 per il suo valore politico e per gli equilibri che potrebbe determinare nel Consiglio comunale.

Al primo turno Marco Ambrogio, candidato del centrodestra sostenuto da una coalizione di dieci liste, ha ottenuto il 45,24% dei voti, sfiorando la vittoria diretta.

Alle sue spalle si è piazzato Antonio Barile, già due volte sindaco della città, fermo al 26,22%.

Più distanti gli altri candidati: il civico Luigi Candalise, sostenuto anche da una lista legata al Partito Democratico, ha raccolto il 21,07%, mentre Giuseppe Belcastro si è attestato intorno al 7,5%, con il sostegno dell’associazione Donne e Diritti e della lista collegata al Comitato 18 Gennaio, promosso tra gli altri dall’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.Un elemento centrale riguarda però il peso delle liste: la coalizione che sostiene Ambrogio ha infatti superato complessivamente il 60% dei consensi. Un dato che, in caso di vittoria, garantirebbe al candidato del centrodestra una solida maggioranza in Consiglio comunale.Scenario opposto, invece, in caso di vittoria di Barile: il Comune si troverebbe nella condizione definita come “anatra zoppa”, con un sindaco eletto senza maggioranza consiliare e costretto a governare con un’assemblea potenzialmente ostile. (redazione@corrierecal.it)

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