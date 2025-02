Alta velocità Salerno-Reggio a rischio «per una falda d’acqua». Fs: «La realizzazione procede»

IL CASO

COSENZA La scoperta di una falda d’acqua sul tracciato della rete dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, rischia di bloccare, modificare e rallentare il progetto. Lo denuncia il comitato tecnico scientifico “Pro-Tav” creato a Cosenza che teme anche una sottrazione dei fondi destinati all’opera e insieme ai sindaci calabresi dell’alto Jonio guidati dal primo cittadino di Cosenza Franz Caruso si stanno mobilitando. Attualmente sono stati avviati solo i lavori del primo sub lotto del Lotto 1 (Battipaglia-Romagnano), circa 30 chilometri in territorio campano. E sono ancora da bandire le gare per gli altri due sub sub lotti. Degli altri lotti fino a Reggio Calabria non sono ancora stati redatti gli studi di fattibilità.

La risposta

«Procede come da cronoprogramma e secondo risorse economiche già stanziate la realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Ad oggi l’opera dispone di fondi per oltre 12 miliardi di euro con i quali si sta procedendo come di seguito». Questa la posizione diffusa dal Gruppo Fs in merito ai lavori della Salerno-Reggio Calabria. «Nel dettaglio: Lotto 1a Battipaglia-Romagnano: lavori in corso con ultimazione prevista entro il 2026. Lotto 1b e Lotto 1c Romagnano-Buonabitacolo e Buonabitacolo-Praja: finanziati quasi per intero con iter autorizzativo in corso. Loto 2 Praja-Paola: in corso di progettazione. Raddoppio Galleria Santomarco: gara d’appalto in corso». «Anche la restante parte della linea Salerno – Reggio Calabria procederà per lotti così da migliorare gradualmente i collegamenti fra le due città e, in generale, per il Sistema Alta Velocità italiano. Come anche emerso in fase di Dibattito Pubblico, il tracciato Praja-Tarsia, a seguito delle indagini condotte in fase di sviluppo progettuale, è risultato non realizzabile portando ad analizzare soluzioni alternative di tracciato, rivalutando anche il corridoio tirrenico (collegamento Praja-Paola). I progetti vengono sempre approfonditi progressivamente e devono poter risultare realizzabili. La prosecuzione a sud dell’AV verso Paola, unita alla nuova galleria Santomarco, e alla bretella di Sibari, consentirà comunque una riduzione significativa delle percorrenze verso il lato ionico. La valutazione rientra nell’ambito della progettualità ordinaria, così come avviene per ogni opera».

