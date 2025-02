Brutta battuta d’arresto per il Crotone, il Sorrento vince 2-1

calcio serie C

SORRENTO Brutta e inattesa battuta d’arresto per il Crotone in quel di Sorrento. I ragazzi di mister Longo perdono 2-1 al termine di una gara decisa nel primo tempo dalla doppietta di Musso. Pronti via e Sorrento subito in vantaggio. Al 3′ Musso batte Sassi con un destro preciso. Il Crotone prova subito a reagire con Schirò e Oviszach, ma al 29′ arriva il raddoppio dei padroni di casa ancora con Musso, che vince il duello con Di Pasquale e da terra batte Sassi. Nella ripresa il Crotone prova ripetutamente ad accorciare le distanze. Il gol del 2-1 arriva al 73′: cross dalla destra, zampata del nuovo acquisto Murano che realizza il 2-1. Nel finale di gara, però, i pitagorici non riescono più a sfondare e a fare festa è il Sorrento.

TABELLINO

SORRENTO: Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Di Somma (45’st Fusco), Panico; Cangianiello, Matera, Cuccurullo; Guadagni (26’st Rossetti), Musso, Scala (20’st Carillo). A disp.: Harrasser, Colombini, Carotenuto, Biagetti, Esposito, Palella, Colangiuli, Russo. All. Ferraro

CROTONE: Sassi; Piras (31’st Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò (1’st Vinicius); Silva (1’st Ricci), Tumminello, Oviszach (1’st Vitale), Gomez (20’st Murano). A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Groppelli, Armini, Cantisani, Stronati, Vilardi. All. Longo

ARBITRO: Mazzoni di Prato

MARCATORI: 4’pt e 30’pt Musso (S), 29’st Murano (C)

NOTE: ammoniti Scala (S), Vinicius (C).

