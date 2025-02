Cosenza, Alvini: «Manca solo il risultato, non le prestazioni. Credo nella salvezza»

le dichiarazioni

COSENZA «Il Cosenza è penalizzato dal risultato perché anche in 11 contro 11 siamo stati più pericolosi». Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, si presenta in sala stampa dopo la sconfitta rimediata contro la Sampdoria. Sul silenzio stampa della società. «Non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno, è stata fatta una scelta ma non è una mancanza di rispetto. Chiedo scusa se può sembrare altro». Sulle prestazioni della squadra. «Il Cosenza sta giocando, anche oggi con la Sampdoria abbiamo fatto bene. Siamo penalizzati dai risultati, sul piano dell’impegno non posso rimproverare nulla. Manca solo il risultato, non le prestazioni». Sul mercato, «la società sta lavorando, sono arrivati tre giocatori. Vediamo». (redazione@corrierecal.it)