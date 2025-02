I Gd lanciano il Manifesto delle nuove generazioni. Irto: Calabria dimenticata dal centrodestra

l’iniziativa

LAMEZIA TERME I Giovani Democratici della Calabria hanno ripreso le loro attività politiche, con l’obiettivo di sviluppare idee e progetti. L’evento, svoltosi a Lamezia Terme, ha visto un’ampia partecipazione con interventi di ragazze e ragazzi provenienti da tutte le province calabresi, alla presenza di dirigenti e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico. I lavori sono stati introdotti dal segretario regionale dei Giovani Democratici, Mario Valente, e conclusi dal senatore e segretario del Partito Democratico della Calabria, Nicola Irto. «Il “Manifesto delle nuove generazioni” – ha dichiarato Valente, in apertura – conterrà la nostra visione su scuola, università, ingresso nel mondo del lavoro, ambiente e mobilità. Tutti temi che verranno affrontati in dibattiti sui territori. Insieme al Partito Democratico calabrese daremo voce alle nuove generazioni, affrontando i temi a loro più vicini e dando loro il giusto spazio di elaborazione e di azione politica». «La ripartenza dei Giovani Democratici – dice Irto- segna un nuovo inizio, un’opportunità per costruire un futuro migliore insieme alle nuove generazioni. Troppo spesso i giovani sono stati relegati ai margini del dibattito politico, considerati spettatori anziché protagonisti del cambiamento. Noi vogliamo ribaltare questa prospettiva. Il ‘Manifesto delle nuove generazioni calabresi’ sarà il punto di partenza -continua il segretario regionale- per una politica che rimetta al centro le esigenze, i sogni e le ambizioni di chi vuole vivere, studiare e lavorare in questa terra, senza essere costretto ad andarsene. Sarà un manifesto concreto, frutto di un confronto vero, di idee e di proposte che partono dal basso. Il Pd della Calabria è e sarà sempre la casa di chi crede nella partecipazione, nella giustizia sociale e nella possibilità di una Calabria diversa, più forte e più giusta. Sono orgoglioso di vedere così tanti giovani impegnarsi per questa sfida e voglio garantire loro il pieno sostegno del partito. Non esistono presente e futuro senza giovani e non esiste politica senza ascolto e coinvolgimento. Oggi siamo -conclude Irto- qui per scrivere insieme il futuro della nostra regione».

Le critiche di Irto a Occhiuto

«Il governo Meloni sembra essersi totalmente dimenticato della Calabria. Al contempo, non ci sono né un Consiglio e né una Giunta regionale. C’è un presidente di Regione che ogni giorno comunica che deve comunicare qualche cosa. In realtà passi in avanti la nostra regione non ne sta facendo», ha poi detto Irto, parlando con i giornalisti a margine dell’iniziativa. Irto, facendo riferimento in particolare alla gestione della sanità, ha detto che «l’operato del governo Occhiuto, in questo settore, è negativo ed a dirlo sono i calabresi. Siamo in presenza di una sanità allo sbando in cui non è garantito il diritto alla salute. Ci sono reparti che chiudono e c’éè una migrazione sanitaria che continua ad aumentare drammaticamente. Insomma, c’è un vero e proprio non governo della sanità. E non c’è la capacità di mettere in campo una riforma strutturale anche per fare fronte alla mancanza di medici in tutti i settori. Ma non c’è la capacità di riorganizzare la sanità con una visione complessiva».

