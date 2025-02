Bar di San Lucido frequentato da pregiudicati, sospesa la licenza

il provvedimento

I Carabinieri della Stazione di San Lucido, hanno sospeso la licenza per 7 giorni lavorativi ad un noto bar del centro del paese con il provvedimento dell’art. 100 TULPS, emesso dal Questore della Provincia di Cosenza su proposta dell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa rientra nella costante attività di controllo del Comune ove già nel maggio 2023 i militari hanno dato esecuzione all’Operazione “Affari di Famiglia”. L’esercizio commerciale è risultato un luogo di aggregazione di persone di pericolosità sociale, costituendo una minaccia per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, vista anche la posizione centrale e la vicinanza alle scuole. All’interno del bar, tra il mese di ottobre e dicembre 2024, sono stati controllati numerosi avventori con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui alcuni anche di tipo associativo.

