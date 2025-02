Reggina, prosegue il momento magico. Sorridono anche Sambiase e Vibonese

calcio serie d

Prosegue il momento magico della Reggina di Brunello Trocini che espugna Acireale infliggendo uno splendido poker ai siciliani. In gol per gli amaranto Barillà al 32′, Ragusa al 44′, ancora Barillà al 74′ e Barranco all’86’. Torna alla vittoria il Sambiase nel match interno contro la Sancataldese. 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Ferraro al 53′ e Solomon al 70′. Pomeriggio positivo anche per la Vibonese che rifila quattro reti al Castrumfavara. In gol Alagna (doppietta per lui), Castillo e Terranova. Infine sconfitta esterna per il Locri sul campo del Nissa, che la spunta grazie ad Agnello e Diaz, quest’ultimo autore del gol partita a tempo scaduto. Inutile il momentaneo vantaggio dei reggini siglato da Pipicella al 73′.

La classifica

Classifica che non cambia più di tanto, con il Siracusa che resta in vetta a 51 punti, seguito dalla Reggina a quota 48. Terzo il Sambiase a 45. La Vibonese è quarta a 42 punti in compagnia della Scafatese. Locri 13esimo a 22 punti.