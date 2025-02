A Duesseldorf al via il processo a 8 presunti affiliati alla ‘ndrangheta

il fatto

BERLINO Al tribunale regionale superiore di Duesseldorf è iniziato il processo contro otto imputati – cinque uomini e tre donne – presunti membri della ‘ndrangheta e sospettati di aver contrabbandato in Europa 900 chili di cocaina dal Sud America. E’ quanto riporta l’emittente televisiva tedesca “N-tv”. Gli inquirenti ritengono che tra febbraio 2018 e novembre 2022 gli imputati abbiano introdotto la droga attraverso i porti olandesi per poi trasportarla in Italia utilizzando veicoli appositamente preparati. La cocaina sarebbe poi stata venduta alla ‘ndrangheta. Secondo quanto riferito gli imputati provengono da Dortmund, Wuppertal, Remscheid e Castrop-Rauxel mentre il capo della banda sarebbe un 64enne di Hattingen che avrebbe guadagnato 2,2 milioni di euro dal traffico di cocaina. Gli otto imputati erano stati arrestati durante l’operazione Eureka, un raid internazionale effettuato nel maggio 2023 in Germania, Italia, Portogallo, Belgio, Romania e Francia che ha portato alla scoperta di un vasto sistema di riciclaggio di denaro che coinvolgeva ristoranti, bar, pizzerie e gelaterie.

