Calciomercato (quasi chiuso), tutti gli affari in Serie A

MILANO A poche ore dalla chiusura della finestra invernale del calciomercato, questi i colpi messi a segno dalle squadre della Serie A.

ATALANTA: MALDINI sostituisce il discontinuo ZANIOLO, POSCH tampona l’emorragia infortuni di Gasperini, che spera nella definitiva crescita del figlio d’arte. Ma niente di eclatante.



BOLOGNA: Dopo le partenze doc estive e il buon torneo disputato c’è solo da limare. Arriva l’esperto CALABRIA a far cresce il gruppo di Italiano. Via URBANSKI, POSCH, KARLSSON e ILING JR.



FIORENTINA: Palladino riunisce la coppia di amici Kean-ZANIOLO, sperando di trarre il meglio anche dall’ex atalantino. La dolorosa rinuncia a Bove viene tamponata con l’arrivo di FOLORUNSHO, poi ci sono anche PABLO MARI e NDOUR La rosa sembra più compatta.



INTER: difficile migliorare l’organico migliore della serie A. Al posto di Buchanan arriva ZALEWSKI, già decisivo nel derby. Per il prossimo anno bloccato il centrocampista croato SUSIC.



JUVENTUS: dopo quello estivo un altro mercato importante. KOLO MUANI, in prestito dal Psg, ha avuto un impatto poderoso. Giuntoli si attende molto anche da ALBERTO COSTA, VEIGA e KELLY. Ma il problema di Motta è di far crescere il rendimento degli acquisti estivi. E’ partito DANILO.



LAZIO: prosegue l’indirizzo di valorizzare i giovani. Dopo IBRAHIMOVIC Baroni potrà contare sul difensore PROVSTGAARD e sul centrocampista del Verona BELAHYANE. Ha salutato CASTROVILLI.



MILAN: il buon impatto nel derby è propedeutico per un mercato invernale scintillante. Oltre 30 mln per GIMENEZ, WALKER plurivincitore con Guardiola, e poi, dopo uno sprint serrato, il prestito di JOAO FELIX. E’ durato poco la luna di miele con MORATA, passato al GALATASARAY mentre CALABRIA è andato al Bologna e OKAFOR al Napoli. Ora Conceicao ha gli strumenti per ingranare la quarta nel residuo della stagione.



NAPOLI: mercato complicato per De Laurentiis dopo l’addio di KVARA che ha portato 75 mln. Infruttuosi i tentativi di prendere GARNACHO e poi SAINT-MAXIMIN, alla fine è arrivato il milanista OKAFOR. Niente da fare per il difensore COMUZZO. Antonio Conte, comunque capolista, si aspettava di più.



ROMA: smantellato il mercato estivo (via LE FEE, HERMOSO, DAHL, RYAN), salutato ZALEWSKI sono arrivati gli olandesi RENSCH e SALAH-EDDINE sugli esterni, il danese NELSSON in difesa e il centrocampista del Salisburgo GOURNA-DOUATH. Restano Paredes, Soule’ e Shomurodov.



TORINO: novità a centrocampo. Partito Ilic sono arrivati la vecchia conoscenza ELMAS e il talentuoso CASADEI, dopo la parentesi inglese in chiaroscuro. In attacco c’è il francese SALAMA, per ora non molto prolifico.

LE ALTRE DI A9 Il Lecce ha fatto un colpo in uscita, 37 mln per DORGU al Manchester United. Molto attivo il Como (BUTEZ, CAQUERET, VOJVODA, DOUVIKAS e DIAO), con BELOTTI emigrato al Benfica. Monza (con PALACIOS, URBANSKI e GANVOULA) e Venezia (con RADU, CANDÈ, PEREZ, BALOTELLI e ZERBIN) sperano di risalire la china nella lotta salvezza. Fra gli altri innesti, sono da segnalare: CAPRILE e COMAN al Cagliari, VOGLIACCO e DJURIC al Parma, SOLET all’Udinese, SILVESTRI all’Empoli e CORNET al Genoa.