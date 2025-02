Catanzaro, dall’Hellas Verona arriva in prestito il difensore centrale Christian Corradi

calciomercato

CATANZARO In serata il Catanzaro ha raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 del diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale classe 2005 Christian Corradi.

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, prima di passare al club scaligero Corradi ha disputato due stagioni tra i professionisti con la maglia del Vicenza. E’ stato nazionale U19 ed è ora nel giro della nazionale Under 20.

