Cosenza, la nomina (imminente) di Maria Locanto vicesindaco è anche un messaggio al Pd calabrese

palazzo dei bruzi

COSENZA Lo scriviamo da 4 mesi ma pare che stavolta manchi solo l’ufficialità, anzi stamattina avrebbero già preparato la sua stanza (quella in precedenza assegnata all’assessore alla Sanità e mai usata): la nomina di Maria Locanto a vicesindaco di Cosenza, oltre a chiudere, per adesso, la partita di un rimpasto rimasto sospeso fin dalla estromissione di Maria Pia Funaro (un anno e mezzo fa…), metterà anche un punto sui rapporti di forza all’interno del Pd cosentino – e calabrese, a cascata. Per la presidente dei dem oltre che referente cittadina e provinciale di Francesco Boccia, molto vicina alla segretaria Elly Schlein, sono pronte le deleghe ancora senza “titolare”, ma non quella del Bilancio, che resterà nelle mani del sindaco Franz Caruso, in attesa di eventuali altri sviluppi.

La probabile accelerazione sul rimpasto ha una genesi e due esiti: da un lato è frutto di accordi romani e dall’altro è finalizzata a fare chiarezza sul “nuovo corso” dei democratici calabresi in vista delle elezioni regionali – ci sono due anni per lavorarci su – con relativo ridimensionamento delle leadership locali: «Un segnale di rottura col passato» confermano iscritti del Pd bruzio. E il riferimento a figure già di primo piano come Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio sembra scontato.

In ogni caso, più d’uno pensa che la scelta sia anche un investimento di Caruso sulla sua candidatura a presidente di regione, con il sindaco molto attento ad “accattivarsi” i vertici nazionali del Pd.

«Nomina frutto di interessi e accordi romani»

La stessa Funaro, intervistata pochi giorni fa da L’altro Corriere Tv, dopo un immancabile passaggio sulle elezioni regionali («Alle Regionali Avs ci sarà, ma serve una candidatura forte»), sulla casella ancora vuota a Palazzo dei Bruzi aveva preconizzato: «Si arriverà alla nomina di una vicesindaca, non eletta, ma in ritardo di un anno e mezzo. L’individuazione del sostituto o della sostituta è in realtà frutto di altri interessi, soprattutto di accordi romani. Spero, da cittadina cosentina, che si possano colmare le due lacune perché parliamo di un assessorato all’ambiente e di un assessorato al bilancio ancora vacanti». (euf)

