Cosenza, rinviato l’incontro Caruso-Guarascio. Per la panchina Lucarelli possibile sostituto di Alvini

calcio serie b

COSENZA Sedici presenze e un solo gol realizzato, contro la Sampdoria allo stadio “San Vito Marulla”. È questo lo score di Luca Strizzolo con la maglia del Cosenza. L’attaccante classe 1992 in queste ore conclusive di calciomercato (il direttore sportivo Gennaro Delvecchio si trova allo Sheraton Hotel di Milano) sta per lasciare la città dei bruzi per fare ritorno nel suo club di appartenenza, il Modena, che lo girerà, nuovamente in prestito, alla Triestina in serie C. Non mancano le offerte per gli altri attaccanti rossoblù come Zilli e Fumagalli. Richieste anche per i difensori Venturi da parte della Salernitana, e Caporale dal Benevento, mentre vengono allontanate definitivamente le voci di un possibile approdo in riva al Crati dell’ex difensore centrale del Palermo Fabio Lucioni, vicino all’accordo con il Frosinone. Ma in queste ore si parla soprattutto del possibile esonero dell’allenatore silano Massimiliano Alvini. Per sostituirlo il Cosenza avrebbe chiesto la sua disponibilità all’ex bomber dei Lupi Cristiano Lucarelli che, però, è ancora sotto contratto con il Catania. Nelle prossime ore se ne potrebbe sapere di più.

Rinviato l’incontro tra Franz Caruso e Guarascio

Intanto, com’era prevedibile, considerata la concomitanza con le fasi finali del calciomercato, è stato rinviato a giovedì 6 febbraio alle 16 l’incontro a Palazzo dei Bruzi tra il patron del Cosenza calcio Eugenio Guarascio e il sindaco Franz Caruso. Un incontro chiesto dal primo cittadino per discutere dell’attuale momento di crisi che sta attraversando il club rossoblù.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato