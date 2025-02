Difficile salvataggio a largo di Crotone di 130 migranti (con mare forza 5)

il fatto

CROTONE Questa notte le motovedette della Guardia Costiera Cp 303 e Cp 321 sono intervenute per portare in salvo 130 migranti, tra cui donne e minori, a bordo di una piccola nave da pesca in balia del mare, a 110 miglia dalla costa di Crotone. Le operazioni di soccorso, già complesse, sono state rese ancora più difficili dalle condizioni meteo avverse, con onde alte fino a sei metri e venti a 45 nodi che hanno reso instabile l’imbarcazione.

La nave, partita dalla Turchia il 30 gennaio, aveva lanciato un Sos tramite un telefono satellitare, segnalando la situazione di emergenza. A bordo, provenienti principalmente da Afghanistan e Iraq, si trovavano 27 donne, 30 minori (sei dei quali non accompagnati) e un numero imprecisato di uomini, tutti fuggiti dalla loro terra in cerca di salvezza.

Nonostante il mare particolarmente forza 5 e il tempo difficile, la Guardia Costiera è riuscita a raggiungere la nave e a trasbordare i migranti. Dopo sette ore di navigazione, la Cp 303 e Cp 321 sono arrivati ​​al porto di Crotone, dove i migranti sono stati accolti con urgenza. Molti di loro, in stato di ipotermia, sono stati immediatamente trasportati in ospedale, tra cui una donna incinta e un disabile. Gli altri naufraghi sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, dove riceveranno le cure necessarie.

Foto Rai Calabria

