«Troppi viaggi della speranza, carenze di organici in Calabria. I ministeri chiudano il commissariamento»

l’intervento

COSENZA Il segretario nazionale UGL Salute, Gianluca Giuliano, a Cosenza per incontri istituzionali ed in vista anche delle elezioni per le RSU, ha condiviso col segretario confederale dell’Unione Territoriale, Guglielmo Nucci, la necessità di un concreto rilancio, sui territori cosentino e calabrese, della tutela della salute e del mantenimento dei LEA per tutti i cittadini. «Le cifre della “mobilità sanitaria” extra regionale, col saldo negativo di ben 304 milioni fanno riflettere e preoccupano rispetto ai disagi causati a tanti calabresi, costretti ad allontanarsi per trovare figure mediche ed assistenza sanitaria adeguata. I “viaggi della speranza” rappresentano la piaga che, da oltre un decennio, non si è mai riusciti a risolvere. Quest’emergenza, causa di squilibri finanziari e di gravi difficoltà ai pazienti, va risolta con interventi urgenti dei Ministeri, della Salute e del MEF, ponendo fine al commissariamento della sanità regionale. Togliendo di mezzo quindi le motivazioni che il presidente Occhiuto indica, circa l’inadeguatezza dell’assistenza. È evidente che le cause della mobilità passiva, persino internazionale (pari ad altri 3 milioni) sono da ricercare nelle lunghissime liste di attesa per le prestazioni specialistiche ma anche nella carenza di organici e di cure adeguate nelle opportune strutture ospedaliere». I segretari Giuliano e Nucci, hanno rimarcato come il SSR si svuoti sempre più di personale, non esistendo, ad horas, il necessario ricambio soprattutto alla luce degli ultimi allarmanti dati dei concorsi per medici dell’emergenza-urgenza e di medicina generale, rimasti desolatamente deserti; mettendo ulteriormente in crisi l’assistenza ai pazienti. Gli sforzi virtuosi, compiuti finora dal ministro della Salute Schillaci, non bastano a causa degli emolumenti non adeguati, che pongono l’Italia in coda rispetto ad altre nazioni europee, condizioni di lavoro disagevoli, continue aggressioni, poche possibilità di crescita professionale, spingono fuori dal SSN tanti professionisti e ne frenano l’ingresso di nuovi. Tra il 2022 e il 2023 1/3 delle borse per le specializzazioni di nuovi operatori sono andate deserte. «In Italia sono 30.000 in meno i medici rispetto al necessario e per gli infermieri la cifra arriva addirittura a 65.000. In reparti come Anestesia e Rianimazione, Medicina d’urgenza, Terapia Intensiva, gli organici sono ridotti all’osso. Inseguendo anche i facili guadagni dei gettonisti, tanti hanno scelto le dimissioni, come dimostrano i 18.243 operatori e 4.400 medici che hanno firmato nel 2022 per lasciare il SSN. Si prepara l’esodo che da oggi al 2030 porterà all’età pensionabile più di 78.000 medici e 53.000 infermieri. Le Istituzioni debbono quindi accelerare i promessi “fatti concreti” per attivare nei territori la riforma della sanità. Uno sforzo assoluto va compiuto innanzitutto per qualità del lavoro e sicurezza. Non si può più attendere». La situazione calabrese, inoltre, è aggravata dal fatto che, nonostante l’abnegazione del personale del comparto, quotidianamente operante in situazioni spesso emergenziali, fornendo comunque prestazioni di qualità all’utenza, in Regione purtroppo le retribuzioni accessorie risultano inferiori a quelle dei colleghi del resto d’Italia. Una lampante penalizzazione dei lavoratori, sollevata anche dalla segretaria provinciale della Federazione Salute, Francesca Rizzuti, e che sarà al centro delle elezioni per le RSU in cui la stessa segretaria sarà attivamente impegnata.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato