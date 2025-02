“Grecale”, il Tribunale della Libertà di Catanzaro annulla l’ordinanza di custodia cautelare per l’ex rettore Umg De Sarro

il provvedimento

CATANZARO Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha annullato l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari applicata nell’ambito dell’inchiesta “Grecale” all’ex Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro. Lo riferisce in una nota l’avvocato Maria Bonaddio, del Foro di Lamezia Terme, difensore di Giovambattista De Sarro. La misura dei domiciliari è stata sostituita – prosegue la nota – con quella della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici per la durata di 9 mesi. Il Tdl si è riservato il deposito dei motivi in 45 giorni. “La difesa – ricorda la nota – aveva presentato richiesta di riesame evidenziando la carenza di gravità indiziaria e l’insussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento, evidenziando anche diverse contraddizioni degli atti di indagini rispetto alle imputazioni elevate contro il suo assistito”.

