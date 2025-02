Inchiesta “Grecale”, torna in libertà un indagato – NOME

LA DECISIONE

CATANZARO Passa dagli arresti domiciliari alla misura dell’interdizione dall’esercizio del pubblico ufficio per 6 mesi. È quanto hanno stabilito i giudici del Tribunale di Catanzaro (seconda sezione penale), Chiara Ierardo presidente, nei confronti di Ernesto Palma (cl. ‘62) di Cosenza, difeso dall’avvocato Antonio Larussa. I giudici hanno riformato l’ordinanza emessa nei suoi confronti nel corso dell’operazione che ha portato, lo scorso 15 gennaio, all’arresto di 11 soggetti finiti ai domiciliari, coinvolti in presunti illeciti che avrebbero riguardato l’UMG di Catanzaro e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Accuse rivolte a Palma in qualità di responsabile del benessere animale per lo stabulario di Roccelletta di Borgia e di componente stabile dell’Organismo Preposto al Benessere Animale.