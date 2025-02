Lesioni aggravate e porto abusivo di armi, un arresto nel Cosentino: aggredito un 30enne con un tirapugni

il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO Nei giorni scorsi, personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Corigliano-Rossano, all’interno dell’area urbana di Rossano, ha tratto in arresto un uomo di 47 anni, per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. L’uomo, scendendo dalla propria autovettura, ha raggiunto alle spalle la vittima designata, un giovane del luogo di 30 anni, per poi aggredirlo a sorpresa mentre entrava in un negozio. L’aggressione si è consumata in pochi attimi e ha visto l’uomo colpire con pugni e calci il giovane, anche con l’ausilio di un tirapugni in metallo, causando lesioni importanti al capo. A questa scena di efferata violenza hanno assistito due investigatori della squadra di polizia giudiziaria, in quel momento in transito sulla stessa strada, i quali, dopo avere prestato i primi soccorsi alla vittima, sono riusciti anche a identificare l’autore del gesto, che nel frattempo si stava repentinamente allontanando con la propria autovettura. Nonostante la frettolosa fuga, l’uomo è stato rintracciato e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto all’interno della sua autovettura il tirapugni in metallo, ancora sporco di sangue.

Sebbene dalle prime risultanze investigative l’azione delittuosa ricadrebbe su futili motivi, l’attività di indagine – escussione della vittima, acquisizione dei referti e visione delle immagini della video sorveglianza delle attività commerciali – è stata compendiata in una dettagliata informativa all’autorità giudiziaria, che ha disposto li arresti domiciliari in attesa della convalida.

Si è poi proceduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente denunciate, nonché dei titoli autorizzativi alla loro detenzione al fine di prevenire ulteriori atti lesivi nei confronti di terzi. Il 4 febbraio il gip del Tribunale di Castrovillari ha convalidato l’arresto ed emesso l’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari. Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile