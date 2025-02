‘Ndrangheta e ultrà, l’inchiesta scuote Sorianello: si è dimesso il consigliere Monardo

IL CASO

VIBO VALENTIA L’inchiesta “Doppia Curva” e i presunti rapporti tra il tifo organizzato di Inter e Milan scuote anche la Calabria e il piccolo centro di Sorianello, nel Vibonese. Nei giorni scorsi, infatti, ha rassegnato le proprie dimissioni l’ormai ex consigliere comunale (e imprenditore) Filippo Monardo.

A fare il suo nome era stato il collaboratore di giustizia Andrea Beretta, l’ex capo ultrà dell’Inter e reo confesso dell’omicidio di Totò Bellocco, il rampollo dell’omonimo clan di ‘ndrangheta ucciso lo scorso 4 settembre. In un recente verbale, infatti, Beretta aveva parlato dei presunti rapporti del tifo organizzato con alcuni imprenditori di una nota azienda dolciaria di Soriano, al punto da realizzare in una occasione anche delle uova di Pasqua riservate agli ultrà e i tifosi nerazzurri, anche grazie all’amicizia con Totò Bellocco.

Circostanza poi approfondita nel corso della trasmissione “Lo Stato delle cose” di Massimo Giletti che ha chiamato in causa Filippo Monardo, imprenditore e consigliere comunale di Sorianello, eletto nel 2024 4 con la lista civica “Sorianello nel cuore”, l’unica candidata alle ultime elezioni amministrative guidate dal sindaco Sergio Cannatelli.

Ora, dopo l’esplosione del caso, Monardo ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni protocollate presso l’Ente di Sorianello e già comunicate alla Prefettura di Vibo Valentia. (Gi.Cu.)