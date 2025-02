Serie B, il Catanzaro frenato dal Frosinone: i giallorossi pareggiano 1-1

il risultato

FROSINONE Sotto una pioggia battente Frosinone e Catanzaro non vanno oltre l’1-1 allo Stirpe al termine di una gara vivace. Prima frazione di gioco contraddistinta da ritmi elevati. I padroni di casa partono subito forte e dopo soli due minuti sfiorano il gol sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Monterisi ribattuto da Iemmello a pochi centimetri dalla linea di porta. I giallazzurri insistono e Kone al 14′ va vicino alla marcatura con un bolide dalla distanza che sfiora il palo alla destra di Pigliacelli. Il Catanzaro prova a gestire il ritmo del gioco reagendo così ad un inizio complicato e si rende pericoloso al 17′ con una girata di tacco al volo dell’ex Brighenti, sulla quale Cerofolini si oppone con un ottimo intervento. Passano pochi minuti e Ambrosino dall’altra parte si divora il vantaggio che arriva però al 32′ grazie a Lusuardi, abile a sfruttare un perfetto assist dello stesso Ambrosino ed a girare di testa verso la porta, ribadendo in gol con il piatto destro dopo il salvataggio con il piede di Pigliacelli. In avvio di ripresa i calabresi cercano di imporre con maggiore determinazione la loro pressione. Al 14′ Quagliata raccoglie un cambio di gioco di Pagano e realizza il pari con una splendida battuta al volo di sinistro, perfetta per coordinazione ed esecuzione. Il Frosinone reagisce ed al 33′ Kvernadze appena entrato impegna seriamente Pigliacelli con un potente destro.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini 6; Oyono A. 6, Monterisi 6, Lusuardi 7, Di Chiara 6; Bohinen 6, Koutsoupias 6 (31′ st Darboe 6), Kone 6; Partipilo 6 (19′ st Ghedjemis 5), Tsadjout 5 (19′ st Pecorino 5), Ambrosino 6.5 (31′ st Kvernadze 6.5). In panchina: Sorrentino, Vural, Begic, Lucioni, Oyono J., Barcella, Cichella, Bracaglia. Allenatore: Greco 6.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Brighenti 6, Scognamillo 6, Bonini 6; Cassandro 6.5 (30′ st Situm 6), Pagano 6, Pompetti 6.5, Pontisso 6 (30′ st Ilie 6), Quagliata 7; Iemmello 6, La Mantia 5 (22′ st Pittarello 6). In panchina: Gelmi, Borrelli, Petriccione, Biasci, Seck, Maiolo, D’Alessandro, Coulibaly, Corradi. Allenatore: Caserta 6.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6. RETI: 32′ pt Lusuardi, 14′ st Quagliata. NOTE: pomeriggio freddo. Spettatori: 11.420, di cui 1.023 ospiti. Ammoniti: Pagano, Koutsoupias, Ilie. Angoli: 7-4. Recupero: 1′; 3′.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato