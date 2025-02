Serie C, il Crotone dà spettacolo e cala il poker: Potenza battuto 4-1

calcio

CROTONE Il Crotone vince e convince con tanto di “goleada” nello scontro diretto con il Potenza. Gli squali si impongono per 4-1 in una partita approcciata subito bene con il vantaggio siglato al 25′ con Marco Tumminello, che dopo la sponda di Oviszach trova il 15° gol personale. Raddoppio che arriva nel secondo tempo: il Potenza resiste un po’, ma al 60′ Vitale mette in mezzo un cross raccolto da Gomez che insacca e fa il 2-0. Al 72′ la svolta decisiva della partita, con Siatounis che prende il secondo giallo e lascia il Potenza in dieci. Passano pochi secondi e Tumminello, dopo il palo di Di Pasquale, ribatte in rete il pallone e trova la doppietta personale. La partita la chiude definitivamente Murano, subentrato a Gomez, che riceve palla e segna con uno scavetto sul portiere Alastra. Nel finale gol bandiera di D’Auria. Rossoblù che salgono così a 43 punti scavalcando proprio il Potenza.

Il tabellino

Crotone: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius (38’st Stronati), Vitale (35’st Silva), Tumminello (38’st Schirò), Oviszach (35’st Ricci); Gomez (22’st Murano). A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Groppelli, Piras, Rispoli, Armini, Cantisani, Vilardi. All. Longo

Potenza: Alastra; Novella, Riggio, Verrengia, Rillo; Siatounis, Felippe (26’st Selleri), Castorani (17’st Erradi); Rosafio (17’st Schimmenti), Caturano (26’st D’Auria), Petrungaro (36’st Ferro). A disp. : Cucchietti, Galiano, Galletta, Milesi, Valisena, Mazzeo, Burgio, Landi, Bachini. All. De Giorgio

Arbitro: Leone di Barletta

Reti: 25’pt e 28’st Tumminello (C), 15’st Gomez (C), 32’st Murano (C), 42’st D’Auria (P)

Ammoniti: Vinicius (C)

Espulso: Siatounis (P) al 27’st

Spettatori: 3.753

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato