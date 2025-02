Delusione Reggina, il Siracusa espugna il “Granillo” e ipoteca il primo posto

calcio serie d

Nella giornata più attesa, la Reggina manca clamorosamente la possibilità di agganciare in testa alla classifica la capolista Siracusa nel girone I del campionato di serie D. Nel big match di giornata contro i siciliani, la squadra amaranto, di fronte a oltre 7 mila spettatori presenti sugli spalti dello stadio “Granillo”, esce sconfitta per 2-1. Un ko che vede ora il Siracusa andare in fuga a più sei.

La Reggina, priva di capitan Barillà, parte a razzo e in apertura sfiora il gol con Cham. Al 5’ gol annullato a Barranco per fuorigioco. L’assalto alla porta siracusana dei padroni di casa prosegue al 20’ quando Ragusa in acrobazia va vicino al vantaggio. A questo punto si sveglia il Siracusa con Alma che impegna il portiere amaranto Lagonigro. Al 37’ passa meritatamente in vantaggio la Reggina: calcio di punizione dalla trequarti battuto da Salandria per Girasole che beffa Iovino e manda il “Granillo” in estasi. Nella ripresa arriva la riscossa della capolista. Al 60’ ecco l’1-1 firmato da Suhs di testa, beccato tutto solo in area da Di Grazia. La Reggina accusa il colpo e al 72’ va addirittura sotto ancora con Suhs che trova la doppietta personale e il vantaggio siciliano. Nel finale la Reggina prova il tutto per tutto per raggiungere almeno il 2-2, senza però riuscire a impensierire più di tanto la porta difesa da Iovino.

Locri-Sambiase finisce in parità, vittoria esterna della Vibonese

Finisce in parità, 1-1, il derby di Locri tra gli amaranto e il Sambiase. La partita si sblocca nel secondo tempo quando Umbaca, al 60’, porta in vantaggio i giallorossi di Morelli. La reazione dei padroni di casa porta al pari definitivo di Pelle all’82’.

Bella vittoria esterna della Vibonese sul campo della Sancataldese. A decidere l’incontro sono i gol del solito Terranova al 29’ e Milazzo al 93’.

La classifica delle calabresi

Come anticipato, il ko della Reggina contro il Siracusa allontana forse definitivamente gli amaranto di Trocini (fermi a 48 punti) dal primo posto in classifica, ora distante sei lunghezze. Perde terreno dalla vetta anche il Sambiase, terzo a 46 punti, che però rosicchia qualcosa alla Reggina. Quarto posto a pari merito con la Scafatese per la Vibonese a quota 45. Il Locri è 13simo a 23 punti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato