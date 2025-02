Fiorita al congresso FdI, il Pd prende le distanze: «Concentrarsi su ciò che serve alla città»

il dibattito

CATANZARO «Concentrarsi su ciò che è necessario fare per la città, evitando fuori campo che esulano dal perimetro del mandato elettorale». Sono le nette parole del segretario del Partito Democratico di Catanzaro, Antonio Calogero, in merito all’intervento del Sindaco Nicola Fiorita al congresso cittadino di Fratelli d’Italia tenutosi ieri nei saloni della Provincia. «Rispettiamo qualsiasi atto istituzionale del Sindaco di questa città – afferma Calogero – ma riteniamo fondamentale prendere pubblica distanza dalla celebrazione della ‘grande cultura politica’ del partito di Giorgia Meloni. Conclude sottolineando che i valori di riferimento di chi sostiene responsabilmente questa amministrazione sono chiari e non negoziabili».

