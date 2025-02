Furgone in fiamme lungo la SS106 allo svincolo di Catanzaro Ovest, intervengono i vigili del fuoco

il fatto

CATANZARO Incendio per un furgone questo pomeriggio sulla SS106 Var/A direzione Catanzaro in prossimità dello svincolo per Catanzaro Ovest. A bordo del mezzo, adibito al trasporto di materiale elettrico, il solo conducente che vedendo del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha accostato il mezzo abbandonando lo stesso prima che venisse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento del rogo, che sarebbe avvenuto per cause accidentali, e la messa in sicurezza del sito e del mezzo. Non si registrano danni a persone.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato