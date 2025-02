Smile Cosenza, vince la squadra maschile, perdono le ragazze di mister Fasanella

pallanuoto

COSENZA Una vittoria ed una sconfitta per le due squadre della Smile Cosenza femminile impegnate, entrambe, in trasferta. Vince e convince la maschile nella prima di campionato in serie C. 9-15 contro la Waterpolo Catania. 0-4, 1-4, 4-2 e 4-5 i parziali.

«Abbiamo fatto una partita ottima sotto il piano dell’approccio, nonostante un leggero calo che è anche fisiologico per una squadra giovane. Ad ogni modo abbiamo controllato la partita dall’inizio alla fine e portiamo a casa tre punti fondamentali nel primo esordio», spiega mister Gianmarco Manna. Riscontri positivi con canottina sia di Vincenzo Viola che di Davide Della Lucia che sono acquisti che molto utili nel campionato in corso.

Non è andata bene invece alla Smile Cosenza in serie A1 contro Ancona. 11-9 il risultato finale appannaggio della squadra di casa. 2-2, 1-4,5-2, 3-1 i parziali. «Abbiamo fatto una brutta, bruttissima partita. Purtroppo ci è mancato il sangue agli occhi. Dobbiamo fare i complimenti agli avversari perché evidentemente ci hanno creduto più di noi. Sono sicura però che ci servirà da lezione per sabato prossimo», dice a fine gara Sara Zaffino. Per mister Fasanella invece è stata una gara dai due volti: «un primo e secondo tempo nonostante l’inizio un po’ contratto dove abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana ma poi nel finale di partita abbiamo avuto un blackout e non siamo riusciti a riprenderci mentalmente per tornare pienamente in gara. Purtroppo è un aspetto che ce lo portiamo avanti da molto senza reagire alle difficoltà. Mi sento il primo responsabile di questa sconfitta e mi prendo tutta la responsabilità», le parole del mister.

