Mariolina De Marco è il nuovo sindaco di Villapiana, prima donna alla guida del Comune

AMMINISTRATIVE 2026

COSENZA Con una vittoria netta e significativa, con oltre 400 voti di differenza rispetto alla lista avversaria, la lista Villapiana Sarà conquista la guida del Comune di Villapiana e porta alla carica di sindaco Mariolina De Marco, che diventa ufficialmente la prima donna sindaco nella storia della comunità villapianese. Un risultato importante, costruito giorno dopo giorno grazie a una campagna elettorale intensa, partecipata e fondata sul dialogo con i cittadini, che hanno scelto di dare fiducia a un progetto politico nuovo, credibile e inclusivo. Villapiana Sarà nasce dall’unione di sensibilità diverse, esperienze civiche, professionali e umane che hanno deciso di mettere al centro esclusivamente il bene della comunità. Un progetto ampio e rappresentativo dell’intera realtà villapianese, sostenuto da un programma solido, strutturato e improntato al senso di responsabilità, con l’obiettivo di affrontare e risollevare le difficoltà economiche e amministrative nelle quali versa il Comune di Villapiana. Entreranno a far parte del nuovo Consiglio comunale i candidati risultati eletti nella lista Villapiana Sarà: Domenico Filardi, Giuseppe Tiripicchio, Rosa Francomano, Simona Iannuzzi, Giacomo Pucciano, Lorenza Pastore, Gabriele Pittelli e Natasha Motta. La squadra amministrativa sarà composta non soltanto dagli eletti in Consiglio comunale, ma da tutti i candidati che hanno preso parte a questo percorso. Ogni componente della lista continuerà infatti a contribuire attivamente al lavoro politico e amministrativo, mettendo competenze, idee ed energie al servizio della cittadinanza. Nella mattinata odierna, il nuovo sindaco Mariolina De Marco ha fatto il suo primo ingresso nella casa comunale insieme alla squadra di Villapiana Sarà, incontrando i dipendenti comunali e gli uffici dell’ente per avviare sin da subito un lavoro sinergico e condiviso nell’interesse del paese. “Provo una soddisfazione enorme e una profonda gratitudine verso tutti i cittadini che hanno creduto in noi e nel nostro progetto” – dichiara il sindaco Mariolina De Marco – “Questa vittoria appartiene all’intera comunità villapianese. Da oggi inizia una fase nuova, che ci vedrà impegnati sin dal primo giorno a lavorare con serietà, presenza e responsabilità per il bene di Villapiana. Saremo un’amministrazione aperta all’ascolto, al dialogo e alla partecipazione, perché crediamo che solo insieme si possano affrontare le sfide che attendono il nostro Comune. Ci metteremo al lavoro immediatamente, con umiltà ma anche con grande determinazione, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

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