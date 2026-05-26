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Migranti in arrivo a Pozzallo salvate dalla Guardia costiera
L’equipaggio ha raggiunto una imbarcazione alla deriva e ha trasbordato circa 60 persone
Pubblicato il: 26/05/2026 – 23:17
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RAGUSA Sta tornando a Pozzallo la motovedetta della Guardia costiera partita dal porto ibleo in missione ‘Sar’ intorno alle 18.40. L’equipaggio ha raggiunto una imbarcazione alla deriva a circa 65 miglia a sud, sud-est di Pozzallo e dopo aver trasbordato circa 60 persone, ha iniziato a fare rotta verso Pozzallo per lo sbarco. Allertato già dalla prefettura di Ragusa, il dispositivo di accoglienza in banchina.
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