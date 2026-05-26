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Incidente stradale a Corigliano-Rossano scontro di un’auto con una moto: muore un 33enne

Feriti anche i due passeggeri a bordo dell’utilitaria. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito nell’ospedale di Rossano

Pubblicato il: 26/05/2026 – 22:44
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Incidente stradale a Corigliano-Rossano scontro di un’auto con una moto: muore un 33enne
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CORIGLIANO-ROSSANO Un uomo di 33 anni, di Rossano, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 ionica all’altezza del bivio Cutura–Sant’Irene a Corigliano-Rossano. La vittima viaggiava a bordo di una moto, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, si è scontrato con un’auto Ford Focus. Feriti anche i due passeggeri a bordo dell’utilitaria.
L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito nell’ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi ed hanno allertato l’elisoccorso per il trasferimento nell’ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.

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