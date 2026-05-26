Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

tennis

Roland Garros, Sinner piega Tabur al primo turno

Il prossimo avversario di Sinner sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo

Pubblicato il: 26/05/2026 – 23:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Roland Garros, Sinner piega Tabur al primo turno
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

Jannik Sinner ha cominciato con una vittoria, la 30esima consecutiva, la sua corsa per conquistare l’unico Slam che manca alla sua bacheca, il Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha piegato, al primo turno del torneo parigino, il francese Clement Tabur (numero 171 Atp) in tre set, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Il prossimo avversario di Sinner sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 26 Atp).

Argomenti
Clement Tabur
Jannik Sinner
Juan Manuel Cerundolo
roland garros
sinner
tennis
Top
Categorie collegate
Nazionale
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x