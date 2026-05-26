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Roland Garros, Sinner piega Tabur al primo turno
Il prossimo avversario di Sinner sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo
Pubblicato il: 26/05/2026 – 23:04
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Jannik Sinner ha cominciato con una vittoria, la 30esima consecutiva, la sua corsa per conquistare l’unico Slam che manca alla sua bacheca, il Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha piegato, al primo turno del torneo parigino, il francese Clement Tabur (numero 171 Atp) in tre set, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Il prossimo avversario di Sinner sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 26 Atp).
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