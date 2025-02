Ospedale di Crotone, nominato l’ispettore responsabile del Posto Fisso di Polizia

la presentazione

CROTONE Nella mattinata odierna il Questore di Crotone Renato Panvino ha presentato alla stampa il nuovo organico del personale in servizio presso il Posto Fisso di Polizia dell’ospedale civile “San Giovanni di Dio” di Crotone. La responsabilità dell’Ufficio è stata affidata ad un Ispettore della Polizia di Stato, che sarà coadiuvato da un appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti. La presenza effettiva di un appartenente del ruolo degli ispettori consentirà al personale medico e paramedico di avere una interlocuzione qualificata e sarà un punto di riferimento per la comunità ospedaliera. La soluzione adottata dalla Questura ha trovato il consenso unanime, ed il particolare il dott. Cosentino, direttore sanitario, ha salutato con entusiasmo la soluzione adottata dal Questore certo che l’ospedale avrà una ricaduta positiva e una maggiore sicurezza per il personale che opera nella struttura ospedaliera.

