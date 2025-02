Urso: «Calabria e Mezzogiorno stanno crescendo più del resto del Paese»

l’intervento

«La Calabria, così come altre regioni del Mezzogiorno, sta crescendo sia in Prodotto interno lordo, sia in Export, più del resto del Paese. Questo a dimostrazione di come la Calabria e il Mezzogiorno possano svolgere oggi più che mai un ruolo attivo, grazie anche alla politica mediterranea del governo di Giorgia Meloni che ha fatto dell’Italia un partner affidabile per il Sud del mondo». Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al Wine Paris in corso in questi giorni. «Io penso che la Calabria – ha aggiunto il ministro – possa assolvere appieno a questo ruolo e che possa cambiare la sua immagine che talvolta viene fornita all’estero. Si tratta di una regione che può davvero svolgere un ruolo propositivo e positivo e ne è pienamente consapevole il governatore Occhiuto con cui mi confronto spesso in maniera continuativa».

