«A Lamezia modello vincente come a Bergamo». Di Palma promuove la “policy” di Occhiuto

l’intervento

LAMEZIA TERME “L’idea di garantire a una compagnia europea come Ryanair la possibilità di realizzare degli hangar all’interno dello scalo di Lamezia, in un’ottica di fidelizzazione e radicamento, offre al vettore una base logistica e un presidio strategico che, come avvenuto con il modello vincente di Bergamo, permetterà la realizzazione di due direttrici di sviluppo per la compagnia irlandese nel nostro Paese, quella del Mezzogiorno con al centro la Calabria e quella del Nord con lo scalo di Bergamo. Con questi investimenti si favorirà ulteriormente lo sviluppo territoriale, consentendo alle nuove generazioni di contribuire, con qualificate professionalità, alla ricchezza di questa splendida regione”. Così il presidente Enac Pierluigi Di Palma, oggi all’aeroporto di Lamezia Terme, alla conferenza di presentazione dei nuovi investimenti infrastrutturali di Ryanair sul principale scalo della Calabria. “Anche grazie al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e agli importanti investimenti previsti nel Pna – aggiunge Di Palma – Enac continua a coadiuvare l’eccezionale ripartenza del trasporto aereo in Italia con un network strategico, motore economico dell’Italia, e con servizi di qualità per i passeggeri”. Di Palma ha anche ringraziato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto “per l’importante policy che sta sviluppando a livello regionale e che vede nella crescita del trasporto aereo un motore di sviluppo per l’intero territorio, con ricadute economiche e occupazionali di grande interesse”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato