Crezzini al “Ceravolo” per Catanzaro-Cittadella. Ayroldi arbitrerà Juve Stabia-Cosenza

LE DESIGNAZIONI

ROMA Questi gli arbitri designati per le partite della 26/a giornata della Serie B in programma nel fine settimana: Catanzaro-Cittadella (venerdì 14/2, ore 20.30): Crezzini di Siena; Carrarese-Salernitana (ore 15.00): Bonacina di Bergamo; Modena-Spezia: Pezzuto di Lecce; Sassuolo-Brescia: Tremolada di Monza; Sudtirol-Sampdoria: Monaldi di Marcerata; Bari-Cremonese (ore 17.15): Ferrieri Caputi di Livorno; Frosinone-Reggiana (domenica 16/2, ore 15): Rapuano di Rimini; Juve Stabia- Cosenza: Ayroldi di Molfetta (in foto); Palermo-Mantova: Galipò di Firenze; Cesena-Pisa (ore 17.15): Maresca di Napoli.

