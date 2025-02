Crotone, il Pd riparte dall’assemblea provinciale e dalle «allenze»

verso le elezioni

CROTONE Il Partito democratico della provincia di Crotone riparte dall’assemblea provinciale della conferenza programmatica e organizzativa, tenutasi nel pomeriggio di oggi. Era tanto che nel Pd non si vedeva tanta partecipazione ad una riunione. Nel salone dell’Hotel Lido degli scogli c’erano, infatti, un centinaio di persone. Cose di altri tempi e anche il dibattito è stato molto articolato. C’era soprattutto la delegazione al completo dei partiti e movimenti che dovrebbero comporre l’ossatura dell’alleanza “per sconfiggere le destre che governano il Paese e la Regione”. In sala c’erano, infatti, i rappresentanti del Movimento 5 stelle (Elisabetta Barbuto e Francesco Zurlo) di Italia viva (Ugo Pugliese e Mario Galea) e Demos (Filippo Sestito). Una parte del dibattito, introdotto dalla relazione del segretario provinciale, Leo Barberio, ha riguardato proprio la questione delle alleanze. Un tema ripreso in diversi interventi. Sostanzialmente è stato più volte ribadito che si può vincere se vengono superate le ragioni delle divergenze e si punta a fare massa critica alleandosi. E’ stato anche avanzata la proposta di realizzare da subito la coalizione nei due comuni interessati al voto amministrativo della prossima primavera: Isola Capo Rizzuto e Melissa. In questa direzione non c’è stata una sola nota stonata, anche se gli invitati degli altri partiti si sono limitati all’ascolto. L’appello nei loro confronti è comunque stato molto chiaro.

Uno scatto dei presenti in sala

Dopo la relazione di Barberio c’è stato il saluto di Giusy Iemma, presidente dell’assemblea, venuta appositamente da Catanzaro. Il messaggio lanciato da Iemma ai dirigenti del Pd è stato quello di impegnarsi “per costruire la speranza”, non solo a Crotone ma in tutta la Calabria. Barberio ha lanciato il tema della sanità, dell’ambiente (bonifica) e costruire le alternative ai governi che non riescono a dare le giuste risposte alle aspettative dei cittadini a partire dal salario minimo non garantito. Il dibattito è durato più di due ore e mezzo e ci sono stati circa 15 interventi. Sulla questione della sanità critiche severe sono state indirizzate alla gestione del commissario dell’Asp pitagorica, Antonio Brambilla, e nei confronti del presidente della Regione che lo ha scelto, nominato e gli ha indicato gli obiettivi da perseguire. E’ emerso che il Pd non ha apprezzato il lavoro svolto da Brambilla con la stesura dell’Atto aziendale. Secondo i rappresentanti del Pd, infatti, Brambilla non ha tenuto conto di nessuna situazione oggettiva a partire da quella territoriale e della mancanza di medici. Sulla vicenda della bonifica dell’area industriale di Crotone è stato sottolineato che i veleni devono essere smaltiti fuori dal territorio calabrese, così come era stato deciso nel 2019 (Paur e Conferenza dei servizi decisoria). Oltre al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, i “nemici” del territorio individuati dai dirigenti del Pd sono il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, e il sindaco di Crotone, Vicenzo Voce. Questi amministratori, sempre secondo il Pd, non hanno voluto affrontare le vere questioni che affliggono il popolo calabrese e della provincia di Crotone puntando a scelte che mettono al centro il ruolo dell’amministratore che gestisce potere. L’accusa più grave è stata rivolta a Ferrari, che avrebbe utilizzato l’ente provincia per dare incarichi ai consiglieri comunali di Cirò Marina dove, tra l’altro, ricopre la carica di sindaco. Non sono mancati i riferimenti polemici rivolti all’interno del partito. Questi riferimenti si sono risolti con un botta e risposta. (redazione@corrierecal.it)