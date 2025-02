Don Mottola, la protesta alla Cittadella insieme ai sindaci e le rassicurazioni della Regione

sanità

CATANZARO Arrivano rassicurazioni dalla Regione per il Don Mottola Medical Center di Drapia. Dopo settimane di proteste di fronte l’Asp di Vibo Valentia, la manifestazione del comitato caregiver, dei familiari dei pazienti e dei lavoratori si è spostata ieri alla Cittadella regionale per richiedere la contrattualizzazione della struttura, da anni in attesa della convenzione e dei fondi che spettano in seguito all’accreditamento della struttura. Presenti a supporto della causa diversi primi cittadini, tra Salvatore Fortunato Giordano, da poco eletto presidente della Conferenza dei sindaci. «Una battaglia che non riguarda solo Drapia, ma tutto il territorio regionale perché pone una problematica seria, ovvero la carenza di strutture Rsa o simili. Sappiamo l’impegno che mette il presidente Roberto Occhiuto per migliorare le condizioni della sanità della Calabria. Noi speriamo che quest’opera di sensibilizzazione possa portare nel futuro a migliori benefici per il territorio vibonese, per diminuire il gap che si è avuto in questi anni. Problemi che derivano da molto lontano, ma è ora di porre un argine e migliorare i Lea sul territorio vibonese».

Condello: «Vibo usata come salvadanaio per le altre province»

«Sono amareggiato – ha aggiunto il sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello – di vedere confermato quello che ho dato incontrovertibile: la provincia di Vibo viene utilizzata come salvadanaio per le altre province. Solo con il trasferimento del DCA con il 92 del 2024, la provincia di Vibo si vede sottrarre ben 31 milioni di euro a favore di altre province. Ritengo che questo sia un modo per cercare di togliere quei pochi servizi che noi abbiamo, come il Don Mottola che è un’eccellenza. Crotone ottiene nella sanità privata dieci volte i contributi di Vibo, circa 40 milioni di euro, a fronte dei 4 milioni. È importante cercare di riequilibrare determinati sistemi, diversamente Vibo non avrà mai le strutture private che funzionano». Anche il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli ha sottolineato la necessità di risolvere con urgenza la questione del Don Mottola: «Il prefetto e i commissari ci dicono che la soluzione c’è. Allora perché si sta aspettando? Sono mesi in cui l’accreditamento per il Medical Center di Drapia c’è, però mancano le convenzioni, i soldi, il finanziamento. Noi chiediamo questo niente di più. Non possiamo aspettare ancora, la gente rischia di morire e chiede l’aiuto, la collaborazione e il contributo da parte della politica regionale».

L’incontro proficuo al termine del sit-in

Al termine del sit in, una delegazione è stata ricevuta dai dirigenti regionali Tommaso Calabrò, Rosalba Barone e Francesco Lucia. «Una riunione costruttiva» ha detto a margine il dottore Soccorso Capomolla. «Abbiamo parlato di vari argomenti, c’è un impegno formale a rivederci fra 15 giorni. Per la struttura c’è un impegno a rivedere la distribuzione del fondo e anche tutta una serie di risorse dedicate sui creditori editoriali rimaste inutilizzate. Ovvero – spiega Capomolla – i due milioni e 225 mila previsti dal Dca 2017/2023 e il fondo di sussidiarietà di 4,9 milioni». (ma.ru.)

