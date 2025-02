In una scuola di Cosenza si tifa Brunori con un prof d’eccezione: il tastierista della “Sas” Dario Della Rossa

la storia

COSENZA Anche l’Istituto comprensivo “Via Roma Spirito Santo” a Cosenza tifa Brunori al Festival di Sanremo e non potrebbe essere altrimenti visto che un pezzo della band brunoriana è ormai parte integrante della famiglia della scuola del preside Ciglio. Il maestro Dario Della Rossa (nella foto di copertina con i suoi studenti), infatti, ciromista e tastierista della Brunori sas è animatore e promotore fin dalla prima ora dell’esperienza di Radio Sottobanco, webradio ufficiale dell’istituto comprensivo dello Spirito Santo.

Dagli studi ubicati nel plesso “G.B.Vico” di piazza Cappello, Dario trasmette ogni settimana programmi realizzati dalle alunne e dagli alunni della scuola media, che vengono poi rilanciati sulle frequenze di Radio Ciroma ogni domenica alle 12 e in replica il lunedì alle 14.

Radio Sottobanco nasce nel 2019 per volontà del preside Massimo Ciglio e della professoressa Giuliana Scura.

«Tifiamo per Brunori e per il nostro prof. Dario»

«Era ed è importante rilanciare la comunicazione, l’intrattenimento e l’informazione attraverso un mezzo che può sembrare obsoleto come la radio ma in realtà è di una dirompenza unica, capace di arrivare a tutte e tutti, di superare ogni confine. Noi crediamo in una Scuola che sia parte della città, in cui le ragazze e i ragazzi siano protagoniste e protagonisti». È quanto affermano il preside Ciglio e le professoresse Scura e Vasapollo, quest’ultima affianca, da quest’anno, il maestro Dario Della Rossa nella programmazione settimanale.

«Tifiamo Brunori, tifiamo per il nostro prof Dario, che ci insegna ogni settimana a usare i microfoni della radio per sprigionare energia, esprimere opinioni, mandare musica».

I ragazzi tirano Brunori, in questi giorni sono impegnati nella realizzazione di uno speciale Sanremo che andrà in onda sulle frequenze di Radio Ciroma e ovviamente aspettano i due Dario (Brunori e Della Rossa) negli studi di Radio Sottobanco per un’intervista e perché no per un live dell’Albero delle noci. Nel frattempo guarderanno il Festival, nella serata di venerdì potranno tifare anche per il maestro Dario impregnati con gli altri della band nella gara dedicata alle cover. Sogneranno anche loro un giorno di salire su quel palco. (redazione@corrierecal.it)

