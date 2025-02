Cosenza, il Pd si compatta sul «completamento della Giunta». A breve un incontro con il sindaco

la discussione

COSENZA Le caselle rimaste vuote nella squadra di governo di Franz Caruso a Cosenza sono state argomento di discussione, oggi pomeriggio, nel corso dell’incontro tra il segretario provinciale del Partito Democratico Vittorio Pecoraro, la segretaria cittadina Rosi Caligiuri e il capogruppo Pd in Consiglio Comunale Francesco Alimena. Alla riunione – fanno sapere i dem cosentini hanno preso parte, su invito della federazione provinciale per via delle loro funzioni, il capogruppo Pd in Provincia Giuseppe Ciacco, i rappresentanti della Direzione Nazionale, tra cui presente in presenza l’onorevole Enza Bruno Bossio e il Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca. I dirigenti della federazione hanno portato anche i saluti e il punto di vista, già consultato, dell’onorevole Domenico Bevacqua, capogruppo Pd in Consiglio Regionale.

Nel corso della riunione «si è espresso unanime consenso per un rilancio del lavoro del centrosinistra in Comune e per dare nuova voce alle proposte del Pd per la città. In merito al completamento della giunta, vi è stata una proficua discussione che ha trovato ampia convergenza e un punto di vista comune. Il Partito Democratico è pronto a sottoporre al sindaco la propria proposta unitaria e condivisa da tutti i livelli, nonché le proprie valutazioni generali. Seguirà una richiesta d’incontro nelle prossime ore». (redazione@corrierecal.it)