il dramma

MONTALTO UFFUGO Un 41enne di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, è morto schiacciato da un furgone oggi pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento, il freno a mano di un furgone – parcheggiato in via Malagodi – si è sganciato travolgendo e schiacciando la vittima impegnata in alcuni lavoro di trasloco. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Alessandro Guerra è morto sul colpo.