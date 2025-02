Brunori Sas, da marzo al via il tour. Con 2 tappe speciali: Circo Massimo e Arena di Verona

musica

COSENZA Dopo lo strepitoso successo sanremese (terzo posto e premio come miglior testo del Festival della canzone italiana con L’albero delle noci) e l’uscita del suo nuovo album, Dario Brunori, in arte Brunori Sas, si appresta a partire con il suo tour che dal 14 marzo lo vedrà esibirsi insieme alla sua band in giro per l’Italia (alcune date sono già sold out). Con due tappe uniche nel loro genere che lo consacrano tra i big assoluti della musica italiana: il Circo Massimo a Roma e l’Arena di Verona.

Le date de tour

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma Palazzo dello Sport

Sabato 22 marzo 2025 || Torino Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) Unipol Forum

Il tour estivo

Sabato 28 giugno 2025 || Codroipo (UD) Villa Manin

Martedì 1 luglio 2025 || Collegno (TO) FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Sabato 5 luglio 2025 || Pistoia PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo

Venerdì 11 luglio 2025 || Genova ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) Arena della Regina

Martedì 15 luglio 2025 || Fermo Piazza del Popolo

Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno Piazza della Libertà

Venerdì 18 luglio 2025 || Bari LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Domenica 10 agosto 2025 || Catania SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) MAREA FESTIVAL c/o Lungomare

I live speciali con orchestra

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma Circo Massimo

Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona Arena di Verona

