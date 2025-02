La Reggina si rialza: poker al Licata. Perdono Sambiase, Vibonese e Locri

calcio serie d

Dopo il brutto e inatteso ko interno contro il Siracusa nello scontro diretto per il vertice della classifica, la Reggina torna a sorridere rifilando un poker in trasferta al Licata. Gara senza storia decisa dalle reti di Giuliodori al 6’, Renelus al 23’, Perri all’89’ su assist di Dall’Oglio, e Provazza al 93’.

Momento poco positivo per il Sambiase che perde in casa di misura contro la Scafatese. A decidere il match d’alta quota è un gol di Molinaro all’87’.

Inaspettato passo falso casalingo per la Vibonese, mandata al tappeto dall’Igea Virtus. Al vantaggio dei rossoblù con Favo su calcio di rigore, risponde Maltese con una doppietta al 29’ e al 38’ per il 2-1 finale.

Brutta sconfitta del Locri sul campo della capolista Siracusa. 7-0 il risultato finale in virtù delle reti di Pistolesi, Alma, Maggio, Baldan, Longo, Convitto e Palermo.

La classifica

La classifica vede sempre il Siracusa in testa a quota 57. Segue la Reggina a 51. Quarto e quinto posto per Sambiase e Vibonese, rispettivamente a quota 46 e 45. Il Locri è 14esimo a 23 punti.

