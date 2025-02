Crisi Cosenza, stasera torna Milicchio con “I fatti del calcio”. Ospiti Accardi, Simoni e Valoti

calcio in tv

COSENZA Torna stasera in diretta alle 20.40 l’approfondimento sportivo del lunedì de L’altro Corriere Tv (canale 75) con “I fatti del calcio” condotto dal giornalista Giuseppe Milicchio. Durante la puntata si parlerà naturalmente della crisi del Cosenza, sempre più ultimo in classifica nel campionato di serie B dopo la netta sconfitta di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, e della posizione di Massimiliano Alvini, tecnico nuovamente in bilico. Spazio anche all’argomento cessione societaria.

Come sempre, saranno tanti e prestigiosi gli ospiti presenti nella puntata odierna: in collegamento da Giacarta il procuratore sportivo Beppe Accardi, e poi gli ex calciatori rossoblù Gigi Simoni e Aladino Valoti. Spazio anche ai giornalisti Sandro Mosca di Tuttosport e Vittorio Scarpelli della Gazzetta dello Sud. Infine, come sempre, spazio alla voce del tifoso, “l’uomo che chiude la porta”, il vulcanico Felice Arieta.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato