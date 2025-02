Energie rinnovabili, il polo di Lamezia Terme nel Sud virtuoso delle valli dell’idrogeno

ambiente e sviluppo

Il futuro è delle rinnovabili. Una parte molto importante della strategia europea di sviluppo della filiera dell’idrogeno riguarda la creazione di vere e proprie valli dell’idrogeno nei vari Paesi membri. In Italia ne sono state finanziate 52, sparse un po’ ovunque, la metà al Sud (in Calabria avrà sede a Lamezia Terme).

Ma i problemi – segnala QuiFinanza in un dettagliato articolo – sono moltissimi, e i progetti approvati sono già in evidente ritardo, soprattutto se si considera che le Hydrogen Valley dovrebbero essere pronte per la fine del 2026.

A livello europeo, il sostegno alle valli dell’idrogeno è un tassello essenziale della politica di sviluppo di una filiera dell’idrogeno verde. Le Hydrogen Valley sono state identificate nel piano RePowerEU come essenziali per espandere l’economia dell’idrogeno in Europa, perché riuniscono la produzione di idrogeno pulito, lo stoccaggio dell’idrogeno stesso e la distribuzione per gli usi finali, creando allo stesso tempo catene di valore regionali.

L’investimento totale del Piano di resilienza per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno nel nostro Paese è di 3,64 miliardi. 500 milioni sono destinati alle 52 valli dell’idrogeno, cui si aggiungono 90 milioni del RePowerEU per una cifra complessiva di qualcosa come 600 milioni di euro.

Al Sud, come detto, ai 28 progetti assegnati vanno 225 milioni di euro. Al Nord, sono stati invece finanziati 17 progetti, cui andranno 162,5 milioni, mentre nel Centro nasceranno 7 Hydrogen Valley con un investimento pari a 62,5 milioni.Come chiarito da H2IT, l’associazione italiana dell’idrogeno, gli investimenti più importanti sono concentrati in tre regioni del Sud, a cui vanno 40 milioni ognuna: Campania (6 progetti), Puglia (5) e Sicilia (4). Seguono Lombardia (4 progetti finanziati, per un totale 33,5 milioni) e Trentino-Alto Adige (4 progetti, per 28 milioni).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato