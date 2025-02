«Dalla Calabria arrivi una proposta unitaria sull’Alta Velocità»

l’intervento

COSENZA «Sul progetto dell’Alta Velocità occorre che la Calabria esca fuori con una proposta unitaria e condivisa delle istituzioni regionali, così che risulti inappellabile ma – soprattutto – racchiuda il volere e la volontà dei calabresi contro la quale nessuno può porre obiezioni. Ecco perché è opportuno, quanto necessario, indire un tavolo programmatico, al quale invitare tecnici ed esperti del settore della mobilità e delle infrastrutture, che indichino la migliore soluzione a servizio delle esigenze dei nostri territori. La partita del tracciato dell’AV non può essere una questione di campanile e ancor meno può giocarsi su prese di posizioni molto politiche e poco scientifiche che rischiano di tramutare quest’opera in qualcosa di irrealizzabile». Lo afferma il consigliere regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, che ha avanzato la proposta del Tavolo Programmatico nel corso dell’ultima Conferenza dei Capigruppo durante la quale si è discusso anche del nuovo tracciato dell’Alta Velocità ferroviaria. «Il mio – aggiunge – è un appello alla concretezza per evitare che una questione strategica ed estremamente importante per lo sviluppo della nostra regione e per la sua competitività non si consumi esclusivamente nella bagarre ideologica e di posizioni degli ultimi mesi. A noi non serve il tracciato più bello, piuttosto serve il tracciato più utile a supportare in modo omogeneo le esigenze di tutta la Calabria. E non può essere la politica a decidere qual è la soluzione progettuale migliore. Questo – ricorda il Presidente di Azione Calabria – è un lavoro per tecnici che sono chiamati, attraverso le loro competenze, a fornire tutte le risposte necessarie alle esigenze poste dalla politica. Se non si compie questo passaggio credo ogni discussione rimanga fine a se stessa e volta esclusivamente a riempire la pancia del populismo. Si parla di Alta Velocità in Calabria – sottolinea – come se fosse un progetto da realizzare domani. Non è così e questo è scritto chiaramente nel Piano di Investimenti di RFI. Ad oggi gli unici interventi che trovano una totale copertura finanziaria sono la realizzazione della linea AV Battipaglia-Romagnano per 2,9 miliardi (attivazione nel 2026) e il raddoppio della Galleria Santomarco Cosenza-Paola per 2,1 miliardi (attivazione nel 2032). Insomma di Alta Velocità in Calabria ancora non se ne parla e comunque non è totalmente finanziata dal momento che da Romagnano a Reggio Calabria occorrerebbero 24 miliardi di euro e ci sarebbero finanziamenti attivi solo sul tratto fino a Praia a mare, per appena 7 miliardi. Dunque, credo sia dovere della politica regionale “sfruttare” questo tempo per strutturare una strategia. Innanzitutto per varare una proposta progettuale unitaria e tecnicamente realizzabile e con questa fare pressione sul Governo centrale per pianificare gli stanziamenti necessari alla sua realizzazione. Ecco perché, allora, l’utilità di un confronto tecnico-istituzionale aperto e utile che contrapponga alla fuffa di questi mesi qualcosa di concreto e soprattutto – conclude Giuseppe Graziano – credibile agli occhi dei calabresi».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato