«Per il Papa è stato prescritto riposo assoluto»

le condizioni del pontefice

ROMA «Il Papa ha avuto una notte tranquilla, ha riposato, poi al risveglio ha fatto colazione e si è dedicato alla lettura di alcuni quotidiani, come fa regolarmente».

E’ quanto ha detto ai giornalisti il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, sulle condizioni di papa Francesco ricoverato al Gemelli. Nuove informazioni mediche dovrebbero essere date nel tardo pomeriggio. Intanto al Papa, a parte le terapie in corso, «è stato prescritto riposo assoluto».

Il pontefice è ricoverato per quella che è stata diagnosticata come una «infezione polimicrobica alle vie respiratorie», dopo il riacutizzarsi della bronchite di cui soffriva già da diversi giorni. Nella camera al decimo piano del Policlinico Universitario, prosegue il trattamento terapeutico, che è stato rimodulato in base ai risultati degli esami, che hanno mostrato un «quadro clinico complesso», e che consigliano una degenza di durata non brevissima.

