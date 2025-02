Un amaro, un olio e un agrume di Calabria premiati da Forbes: «Contribuiscono a fare grande l’Italia»

food e drink

Ci sono anche tre eccellenze calabresi tra le 100 premiate da Forbes: nello speciale 100 eccellenze 2025 allegato al magazine di febbraio (in edicola in questi giorni) infatti sono menzionati l’amaro Jefferson del Vecchio Magazzino doganale (Montalto Uffugo – CS), l’Olearia San Giorgio (San Giorgio Morgeto – RC) e l’Azienda agricola Campisi di Caulonia (RC) con la sua coltivazione del “biondo”, cultivar autoctona di arancia.

Lo speciale presenta le aziende selezionate, in collaborazione con So Wine So Food, che contribuiscono a fare grande l’Italia. Il volume, giunto alla sesta edizione è suddiviso in cinque categorie: ristoranti, socialize, food, wine e drink.

Per i due brand calabresi e per il tipico agrume del Reggino si tratta solo dell’ennesimo riconoscimento nazionale dopo i successi certificati da anni, tanto in pubblicazioni e quanto in fiere e premi di settore.

Nella foto da sinistra Ivano Trombino (Amaro Jefferson) e Antonio Fazari (Olearia San Giorgio)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato