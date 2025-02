«Guarascio ribadisce la sua lontananza e il suo disprezzo verso i tifosi del Cosenza»

la polemica

«“Al peggio non c’è mai fine” o, come disse qualcun altro, “Attendendosi il peggio non si viene mai delusi”. Solo il 7 febbraio, 12 giorni fa, il presidente Guarascio chiamava a raccolta i rappresentanti del territorio cosentino e invitava il Presidente della Provincia e i primi cittadini dei 150 comuni per chiedere la loro presenza e il sostegno nel coinvolgere la popolazione del territorio», così Giuseppe De Santis, sindaco di Rovito, che aggiunge: «Ma come tutti sanno, i Sindaci non hanno la bacchetta magica ed in occasione di Cosenza-Carrarese in tanti hanno preferito non ascoltare l’invito, seppur con i prezzi delle curve a 5 euro. A distanza di poco tempo ed in prossimità di una partita importantissima, che potrebbe dare, forse, ancora qualche possibilità di salvezza, ecco il comunicato della prevendita dei biglietti con le curve a 16 euro! Come fa un sindaco a chiamare a raccolta i propri cittadini, e soprattutto chi viene da lontano, per andare vedere una partita che sancisce una retrocessione quasi fatta e pagare una cifra del genere? Resto ancora una volta allibito per questa ennesima decisione che offende i tifosi cosentini! E’ mai possibile che si va sempre contro la passione dei tifosi? Sembra quasi che si voglia fare tutto questo di proposito, un dispetto ormai continuo per calpestare l’amore verso questi due colori. Ancora una volta, purtroppo, il presidente Guarascio ha ribadito la sua lontananza ed il suo disprezzo verso i tifosi. Nella speranza che queste decisioni siano le ultime di questa società!».

